بدون شروط وبنظامين للسداد.. كل ما تريد معرفته لحجز شقة بالعلمين الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إجراءات حجز وحدات الطرح الأول للإسكان المميز بمدينة العلمين الجديدة.

ويشكل الطرح الأول لهيئة المجتمعات العمرانية من وحدات سكنية في العلمين الجديدة 536 وحدة سكنية كاملة التشطيبات، بمساحات تتراويح من 95 مترًا حتى 100 متر، كاملة التشطيبات.

ويجيب "مصراوي" على أسئلة المواطنين الراغبين في التقدم للحجز والتي ظهرت بعد 3 أيام من فتح باب التقديم، وجاءت على النحو التالي:

- متى ينتهى التقديم لحجز وحدات مشروع "جنة"؟

ينتهى حجز وحدات العلمين الجديدة يوم 5 مارس المقبل حيث بدأ الحجز يوم 20 يناير الماضي، ويتم ذلك من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لتقديم البيانات وحجز الوحدات https://www.hdb-reservation.com، على ان يتم التخصيص بالأسبقية.

ما معنى تخصيص الوحدات بالأسبقية؟

تخصيص الوحدات يان بشكل إلكتروني وبأسبقية الحجز على الموقع الإلكتروني المخصص للحجز، ويتم ذلك بعد سداد مقدم الحجز والذي يصل لـ50 ألف جنيه.

- أين تقع الوحدات المطروحة للحجز؟

تقع الوحدات في مدينة العلمين الجديدة بالقرب من الطريق الدولي الساحلي وتبعد ما يقرب من 4 كيلو عن شاطئ البحر.

-ما هى مواصفات الوحدات المطروحة للحجز؟

يوجد نموذجان للوحدات المطروحة للحجز، حيث تتكون كل وحدة من 3 غرف ومطبخ وحمام وصالة، كاملة التشطيبات بمساحات تتراوح بين 95 مترًا و100 متر، والوحدات لا يوجد بها أسانسير أو جراج أسفل العمارات، لكن يوجد تنسيق عام للمشروع ولاند سكيب.

متى يتم تسليم الوحدات؟

من المقرر أن يتم تسليم الوحدات خلال 6 أشهر من انتهاء الحجز والموافق 5 مارس المقبل.

- ماذا عن أسعار الوحدات؟

وحدت هيئة المجتمعات العمرانية سعر المتر في شقق العلمين الجديدة بـ4810 جنيه، ووصل سعر الوحدة الإجمالي الـ95 مترًا إلى 479.798 جنيه بنسبة تميز 1.5% من ثمن الوحدة، بينما سجلت الوحدة الـ95 مترًا 456.950 جنيه بنسبة تميز 1% من ثمن الوحدة، بينما سجل سعر الوحدة الـ100 متر 505 ألف جنيه بنسبة تميز 1.5%، ووصلت إلى 481 ألف جنيه بنسبة تميز 1%.

هل يوجد شروط للحجز؟

يوجد شروط بسيطة للحجز في هذا المشروع تمثلت في أن يكون المتقدم شخصًا طبيعا مصري الجنسية، ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليا طبيعيًا على قاصر أو وصي عليه بقرار وصاية، كما أنه لا يشترط أن يكون الحاجز من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو المحافظات المجاورة، فالتقديم متاح لكل المواطنين.

-هل يجوز التقديم في هذا المشروع، وسبق الحجز في مشروع "سكن مصر" أو "دار مصر" أو الإسكان الاجتماعي؟

تضمنت شروط الحجز ألا يكون سبق التخصيص للمتقدم (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض، أو استفاد بقرض تعاوني، أو دعم من المشروع القومي للإسكان.

- ما هو نظام سداد ثمن الوحدة؟

يتم سداد مقدم الحجز وقدره 50 ألف جنيه، قبل انتهاء مدة التقديم في 5 مارس المقبل، وبعد ذلك يتم استكمال سداد 20% بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، و0.5% لصالح مجلس الأمناء، من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ الحجز.

ويتم سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة، خلال 6 أشهر من تاريخ الحجز، ثم يتم سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية نظامين لسداد باقي ثمنم الوحدة الأول على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، والثاني من خلال مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، شريطة سداد الأقساط لحين الحصول على موافقة جهة التمويل.

- هل من الممكن بيع الشقة بعد الفوز بها؟

يمكن بيع الشقة بعد الفوز بها، لان هذه الوحدة غير مدعمة، لكن لا بد من موافقة هيئة المجتمعات العمرانية أو جهاز المدينة المختص.