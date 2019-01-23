اليوم.. وزير التعليم العالي يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي الـ13 لطب العيون

كتب - محمد قاسم:

يفتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الدولي الثالث عشر لطب العيون، والذي ينظمه معهد بحوث أمراض العيون بعنوان "التحديات الحالية في جراحات المياه البيضاء وجراحات تصحيح الإبصار"، خلال الفترة من 23 حتى 25 يناير 2019.

يتناول المؤتمر العديد من الفعاليات التي تشمل تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لشباب الأطباء، كما يناقش في 9 ندوات علمية وجلستين فيديو العديد من الموضوعات، منها أحدث تقنيات جراحة المياه البيضاء وزرع العدسات الحديثة والحلول التقنية للحالات الصعبة.