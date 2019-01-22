وزيرة الصحة: مستشفى "أبو خليفة للطوارئ" تشارك في التأمين الطبي لكأس الأمم

كتب - أحمد جمعة:

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح الثلاثاء، يرافقها اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، والدكتور محمود المتيني، عميد طب جامعة عين شمس، والدكتور أسامه عنتر، عميد طب جامعة قناة السويس، أعمال الإنشاءات الخاصة بمسشفى ابو خليفة للطوارئ، بمركز القنطرة غرب، بمحافظة الإسماعيلية و التى بلغت التكلفة الإنشائية 273 مليون جنية.

وأوضحت وزيرة الصحة، استلام ابتدائي للمستشفى شهر مارس المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم مراجعة كافة التجهيزات الطبية، و التى سيتم توفيرها خلال شهرين، من خلال فريق طبي مشترك من أساتذة كليات الطب بجامعتي عين شمس وقناة السويس.

وأشارت وزيرة الصحة في بيان اليوم، إلى أنه سيتم تشغيل المستشفى بالشراكة مع جامعتى عين شمس، وقناة السويس، حيث سيتم توفير التخصصات الجراحية المطلوبة لاستقبال كافة الحوادث ، ووجهت في هذا الشأن بتوفير كافة الأجهزة الطبية والآلات الجراحية الحديثة، لتوفير كافة الرعاية الصحية للمواطنين، ووفقا لأعلى معايير الجودة العالمية.

وذكرت وزيرة الصحة أن أعمال التطوير في المستشفى شملت 8 أقسام، وهى قسم الاستقبال ويحتوى 12 غرفة وهم 2 إنعاش و6 ملاحظة و2 فرز بالإضافة إلى غرفتين للعمليات، وقسم العيادات ويحتوى على 5 غرف للكشف وغرفة لأخذ العينات و3غرف للعلاج الطبيعي وصيدلة وأخرى للأشعة السينية، وقسم العمليات ويحتوى على 3 غرف عمليات و6 اسرة افاقة وتحضير، وقسم المعامل ويحتوى على 3 معامل للكيمياء والهيماتولوجي والبكتريولوجي، وقسم الاشعة وبه 2 أشعة سينية و وواحدة مقطعية ودوبلر بالاضافة الى قسمين واحد للخدمات المساندة وآخر سكن للأطباء، لافتة إلى أن سعة المستشفى 114 سريرًا، تضمنت 13 سرير رعاية مركزة، وجرى إنشاء المستشفى بالكامل على مساحة 12 ألفًا و500 متر مربع.

وأشادت وزيرة الصحة والسكان، بأعمال التطوير التي يشهدها المستشفى، والذي أصبح صرحا طبيا يخدم إقليم القناة وسيناء، ووجهت الشكر لمحافظ الإسماعيلية لما يوليه من أهتمام بالقطاع الصحي في المحافظة.

ووجهت وزيرة الصحة، بأن يكون المستشفى ضمن خطة التأمين الطبي لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، والتي تستضيفها مصر، مؤكدة توفير جميع القوى البشرية، بما يساهم في توفير خدمة طبية تليق باسم مصر.

ووجهت الوزيرة خلال الزيارة بإنشاء مركز للكلى الصناعي وجراحات الكلى بمستشفى الإسماعيلية العام، بهدف التوسع في تقديم الخدمة الطبية لمرضى الكلى بالمحافظة.

كما أشارت وزيرة الصحة إلى أنه سيتم عقد اجتماع موسع مع عمداء كليات الطب بالجامعات، الأحد القادم بديوان عام وزارة الصحة، لمناقشة وبحث تطوير منظومة الغسيل الكلوي ورعاية الغسيل الكلوي، للاستفادة من خبرات أساتذة الجامعات، في تطوير الخدمة الطبية، بما يخدم المريض المصري.