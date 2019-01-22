"الحاج علي" يعلن إطلاق موقع إلكتروني لليوبيل الذهبي لمعرض الكتاب

كتب- محمد عاطف:

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن الهيئة تطلق مساء اليوم الثلاثاء، موقعا إلكترونيا لتغطية جميع أنشطة وفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب فى يوبيله الذهبي، موضحًا إتاحة الموقع للمؤسسات الصحفية، فرصة الحصول على المعلومات والتغطيات والأحداث بالخبر والصورة والفيديو.

وأضاف رئيس هيئة الكتاب، في تصريحات صحفية اليوم، على هامش افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الدورة الخمسين للمعرض، بحضور جامعة الدول العربية كضيف شرف، أن الموقع صممه وأهداه للهيئة أحد الشباب المتطوعين، دون تكلفة عليها، ويحمل اسم "المعرض 50".

وتابع، ان الموقع يُستخدم في تغطية أخبار معارض الكتاب التي تنظمها الهيئة أو تشارك فيها داخل وخارج مصر، عقب انتهاء فعاليات اليوبيل الذهبي".

وقال هيثم الحاج علي، إن الموقع يحرره شباب متطوعون، تحت إشراف فريق من اللجنة الإعلامية، وبدعم من لجنة الشباب والمبادرات، التي أسمهت في نشر ثقافة التطوع للعمل بالمعرض بين شباب الجامعات قبل عامين؛ ليصل عددهم هذا العام إلى 580 شابًا وفتاة، بينهم 150 مهتما ومتخصصا بالعمل الصحفي والإذاعي والمرئي، من طلاب الإعلام والصحافة بجامعتي عين شمس وحلوان.

وتحدث رئيس الهيئة عن أحقية الصحف والمواقع الإلكترونية في النقل عن المحتوى الصحفي للموقع وإعادة نشره أو استخدامه، مع إتاحة الصور للفعاليات دون وضع علامات الموقع أو الهيئة عليها، خدمة لجمهور القراء ودعما للمؤسسات الصحفية والإعلامية الحريصة على المشاركة في إنجاح هذا الحدث الثقافي الأكبر فى مصر والمنطقة، ويمكن الاطلاع بدءا من مساء اليوم على الموقع عبر الرابط www.ma3rad50.com .