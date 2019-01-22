اليوم.. الرئيس السيسي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب

كتب- محمد قاسم:

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يحتفل بيوبيله الذهبي هذا العام.

ويقام المعرض لأول مرة في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، احتفالًا بمرور 50 عامًا على انطلاقه لأول مرة في سنة 1969.

وتحل جامعة الدول العربية، كضيف شرف المعرض، بينما اختارت وزارة الثقافة الكاتب الراحل الدكتور ثروت عكاشة والكاتبة الكبيرة سهير القلماوي شخصيتا لهذا العام.

وأعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، مشاركة 35 دولة منها 10 دول إفريقية، 3 منها تشارك لأول مرة هي كينيا، وغانا، ونيجريا، و16 دولة من آسيا، و7 دول من أوروبا و2 من الأمريكتين.

وقالت الوزيرة: "إن عدد دور النشر المصرية وصل إلى 579 منها 62 دار نشر تشارك لأول مرة و517 شاركت في الدورات السابقة، أما دور النشر الأجنبية فقد وصل عددها إلى 170 دار نشر منها 24 تشارك لأول مرة و146 شاركت في الدورات السابقة بإجمالي عدد أجنحة 723 للعرض والبيع".

وأشارت الوزيرة إلى أن إجمالي عدد الناشرين وصل إلى 1247 شخصًا، شاملًا التوكيلات، وعددها 525 توكيلًا، بما يقرب من 800 ألف عنوان".

كما أكدت وزير الثقافة أن إجمالي عدد دور النشر هذا العام 749 دار نشر بزيادة 53 عن العام الماضي يعرضون إصدارات في مختلف ألوان المعرفة على مساحة 24 ألف متر مربع من إجمالي مساحة المعرض التي تبلغ 45 ألف متر مربع.

ولفتت عبدالدايم إلى أن وزارة الثقافة خصصت جناح للإصدارات المخفضة التي يبدأ سعرها من جنيه واحد إلى 5 جنيهات وآخر للناشرين المصريين يبدأ سعر الكتاب به من جنيه واحد حتى 10 جنيهات حتى يكون الكتاب في متناول الجميع. ​