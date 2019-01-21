​أوركسترا تشجيانغ السيمفوني الصيني يحيي حفلين بأوبرا القاهرة والإسكندرية

القاهرة- مصراوي:

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر أوركسترا تشجيانغ السيمفوني الصيني ليقدم حفلين بالقاهرة والاسكندرية يقاما بالتعاون مع كل من سفارة الصين بمصر ومركزها الثقافي بالقاهرة ، وذلك فى الثامنة مساء الجمعة المقبل على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" ، ومساء الأحد المقبل على المسرح الصغير.

ويتضمن برنامج الحفل تقديم رائعة الموسيقار عمر خيرت : (فيها حاجة حلوة) ، إلى جانب مختارات من أشهر المؤلفات الكلاسيكية العالمية لكل من موتسارت ، تشايكوفسكي ، كورساكوف ، بيزيه وموسيقى فلكلورية رومانية ، بالاضافة إلى أعمال تقليدية ومحلية فى القالب الكلاسيكى من بينها : افتتاحية مهرجان الربيع ، تشجيانج الجميلة ، عبور النهر ، رقصة شعب ياو ، ثلاثية رومانسية.

جدير بالذكر أن أوركسترا تشجيانغ السيمفوني ينتمي لمسرح تشجيانغ للأغنية والرقص ، ويمتد تاريخه نحو 60 عاما ويعتمد على الثقافية الثرية للمقاطعة التى يحمل إسمها ، كما يضم ريبرتواره عدد من أشهر المؤلفات العالمية والتقليدية والشعبية ، وقدم الكثير من العروض الناجحة داخل الصين وبمختلف أرجاء العالم منها كوريا الجنوبية ، اليابان ، فرنسا ، سويسرا ، إيطاليا ، النمسا ، التشيك ، ألمانيا ، السويد ، بلجيكا ، إسبانيا ، الجزائر ، البرازيل وغيرها ، كما مثل بلاده فى العديد من المهرجانات والمحافل العالمية ونال إعجاب وتقدير الجمهور والنقاد.