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    بعد الحديث عن تصدعه.. محافظة القاهرة تشكل لجنة لفحص كوبري المطار

    08:52 م الإثنين 21 يناير 2019
    بعد الحديث عن تصدعه.. محافظة القاهرة تشكل لجنة لفحص كوبري المطار

    ارشيفية

    كتب- محمد نصار:

    وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة بالتحقيق في الاستغاثة المنشورة على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن ظهور شقوق وتصدعات بكوبري المطار.

    وشكل "عبدالعال"، لجنة هندسية لفحص الكوبري، حيث تبين عدم وجود أي خطورة عليه. ​

    وأجرى المهندس إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ورئيس حي النزهة، واللجنة الهندسية معاينة ميدانية لفحص الكوبري انتهت إلى:

    1- أن ما يظهر كشقوق كبيرة هي ليست شقوق بل هي فواصل موجودة في تصميم الكوبري تسمى فواصل التمدد.

    2- بعض الشقوق الأخرى "سطحية" طبيعية في الطبقة الخارجية (المحارة) نتيجة لعوامل التعرية و سيتم معالجتها.

    وطمأن نائب المحافظ، المواطنين حول سلامة الكوبري وأمان استخدامه، متابعًا: "بالرغم من تقديرنا الكامل لمستخدمي صفحات التواصل الاجتماعي للتنبيه وللإشارة للمشاكل الا أننا نهيب بالمواطنين أن يتحروا الدقة في نشر مثل هذه الاستغاثات قبل التعامل معها حتى لا يتم استغلالها لنشر شائعات أو معلومات غير صحيحة".

    كوبري المطار فحص كوبري المطار محافظة القاهرة خالد عبدالعال

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