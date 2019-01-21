رئيس "التعليم العام": نحلل نتائج الامتحانات التجريبية لأولى ثانوي لقياس أثر التجربة

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تتابع عملية تصحيح امتحانات الصف الأول الثانوي، بالتنسيق مع المديريات التعليمية والمدارس الثانوية، مشيرا إلى أن التصحيح يسير وفق خطة محددة قبل بدء الامتحانات.

وأضاف حجازي، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن الوزارة ستعلن لكل طالب درجته التي يحصل عليها؛ ليتعرف على حقيقة مستواه في الامتحانات التجريبية ويتلافى السلبيات خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني التي يحتسب عليها الدرجات.

ولفت رئيس قطاع التعليم العام، إلى أن الوزارة ستدرس وتحلل نتائج الامتحان التجريبي الأول، بواسطة متخصصين؛ لقياس أثر التجربة وتلافي السلبيات.

وأكد أن المعلمين بالمرحلة الثانوية هم من يتولون مهمة تصحيح امتحانات الصف الأول الثانوي.

وانطلق الامتحان التجريبي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي، الأحد الموافق 13 يناير الماضي، وفقا لنظام الثانوية المعدل، الذي يرتكز على إلغاء الامتحان القومي الموحد، واستبداله ب12 امتحانا تراكميا على مستوى المرحلة، بمعدل 4 امتحانات سنويا، وفي نهاية المرحلة يحتسب للطالب أعلى 6 امتحانات فقط.

وسمحت وزارة التربية والتعليم، للطلاب بدخول الامتحان بالكتاب المدرسي، مؤكدة أن الصياغة الجديدة لأسئلة الامتحانات تقيس الفهم ومهارات التفكير العليا، وليس الحفظ والتلقين.

وينتهي الامتحان التجريبي الأول، يوم الخميس الموافق 24 يناير المقبل، وهو أحد الامتحانين التجريبيين اللذين لا يترتب عليهما النجاح أو الرسوب بهدف تدريب الطلاب على الصياغة الجديدة للأسئلة التي تقيس مهارات الفهم.