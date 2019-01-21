استمر رصده 69 دقيقة.. البحوث الفلكية يكشف تفاصيل خسوف "القمر الذئب"

كتب- محمد قاسم:

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريراً مقدماً من الدكتور جاد محمد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية حول حدوث ظاهرة خسوف القمر فجر اليوم الاثنين.

وأشار التقرير إلى أن العالم شهد فجر اليوم الاثنين خسوف جزئياً اتبعه خسوفاً كلياً للقمر، وقد استمرت عملية رصده من حلوان لمدة ساعة وتسع دقائق تقريباً، وأمكن رؤيته في المناطق التي ظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها (منطقة الشرق الأوسط، وأوروبا، وإفريقيا، والأمريكيتين، ومعظم شرق روسيا، ومعظم أوقيانوسيا، والمحيط الباسفيكي.

وأضاف التقرير أن الخسوف الجزئى بدأ فى القاهرة فى تمام الساعة الخامسة وإثنين وثلاثين دقيقة بالتوقيت المحلي للقاهرة، واستمر حتى الساعة السادسة وإحدى وأربعون دقيقة، حيث بدأت مرحلة الخسوف الكلي، واستمرت حتى شروق شمس اليوم الاثنين على مدينة القاهرة، وذلك في تمام الساعة السادسة وإحدى وخمسين دقيقة.

وأوضح التقرير أنه بالرغم من الظروف الجوية غير المناسبة، إلا أن الفريق البحثي للمعهد تمكن من رصد ظاهرة الخسوف كاملة وتوثيقها للاستعانة بها فى تدقيق الحسابات الفلكية ومراجعتها باستخدام الأجهزة العلمية الدقيقة.

و"القمر الذئب" وهو الذى سيبدو الليلة مخسوفا فهو الاسم التقليدي للقمر المكتمل لشهر يناير، عندما كان عواء الذئاب الصوت الذي يساعد في تحديد الشتاء.​