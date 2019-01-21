قرار وزاري| 10 جنيهات من كل طالب جامعي لصالح صندوق رعاية أسر الشهداء

كتب- إسلام ضيف:

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا، يُلزم فيه الجامعات والمعاهد العليا الخاصة بتحصيل مبلغ 10 جنيهات لمرة واحدة من كل طالب من الطلاب المقيدين بها حالياً قيمة المساهمة المنصوص عليها بالمادة 8 من قانون إنشاء صندوق رعاية أسر الشهداء ومصابي ومفقودي العمليات الأمنية والإرهابية وأسرهم.

وأضاف القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها اليوم الاثنين، أن يكون تحصيل تلك المساهمات لصالح الصندوق ويتم الالتزام بتوريدها فور تحصيلها وفقا لقواعد المحاسبية المتبعة على أن يكون ذلك اعتبارًا من العام الجامعي 2020/2019.

ويُلزم القرار الجامعات والمعاهد العليا الخاصة بتحصيل المساهمة المشار إليها سنوياً من كل طالب من الطلاب الملتحقين الجدد، على أن يتم التحصيل عند سداد المصروفات الدراسية، ويتم توريدها فور تحصيلها للصندوق.