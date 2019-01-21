  • عاجل:قرار وزاري| 10 جنيهات من كل طالب جامعي لصالح صندوق رعاية أسر الشهداء (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    سعيد عبدالغني أمم أفريقيا 2019 حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    مصر والبحرين تنفذان التدريب البحري الجوي المشترك (حمد-3)

    10:35 ص الإثنين 21 يناير 2019
    • عرض 4 صورة
    • عرض 4 صورة
    • عرض 4 صورة
    • عرض 4 صورة

    كتب- إسلام ضيف:

    وصلت إلي مملكة البحرين، اليوم الاثنين، تشكيلات من القوات البحرية والجوية المصرية، للمشاركة في أنشطة وفاعليات التدريب البحري الجوي المشترك (حمد–3) والذي يستمر لعدة أيام بنطاق قاعدة سلمان البحرية وقاعدة عيسى الجوية.

    وقال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري، في بيان اليوم، إن القوات المصرية المشاركة لاقت الترحيب والحفاوة الواسعين فور وصولها، مشيرًا إلى أن التدريب (حمد–3) الذي يعد أحد أهم التدريبات المشتركة بمنطقة الخليج العربي يشتمل على العديد من الأنشطة والفعاليات لتوحيد المفاهيم القتالية، والتدريب على إدارة أعمال القتال الجوى والبحرى المشترك بإستخدام أحدث التكتيكات الجوية والبحرية وأساليب القتال الحديثة، ونقل وتبادل الخبرات التدريبية بين القوات المشاركة من الجانبين.

    وأشار المتحدث العسكري إلى أن القوات المسلحة المصرية "تشترك مع مملكة البحرين الشقيقة في العديد من التدريبات المشتركة بمختلف التخصصات الجوية والبحرية والبرية، والتي تساهم في تعزيز أوجه التعاون العسكري وصقل مهارات العناصر المشاركة لكلا البلدين".​

    التدريب البحري الجوي المشترك البحرين مصر حمد 3 قاعدة عيسى الجوية قاعدة سلمان البحرية

    الخبر التالى:

    قرار وزاري| 10 جنيهات من كل طالب جامعي لصالح صندوق رعاية أسر الشهداء
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان