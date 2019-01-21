مصر والبحرين تنفذان التدريب البحري الجوي المشترك (حمد-3)

كتب- إسلام ضيف:

وصلت إلي مملكة البحرين، اليوم الاثنين، تشكيلات من القوات البحرية والجوية المصرية، للمشاركة في أنشطة وفاعليات التدريب البحري الجوي المشترك (حمد–3) والذي يستمر لعدة أيام بنطاق قاعدة سلمان البحرية وقاعدة عيسى الجوية.

وقال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري، في بيان اليوم، إن القوات المصرية المشاركة لاقت الترحيب والحفاوة الواسعين فور وصولها، مشيرًا إلى أن التدريب (حمد–3) الذي يعد أحد أهم التدريبات المشتركة بمنطقة الخليج العربي يشتمل على العديد من الأنشطة والفعاليات لتوحيد المفاهيم القتالية، والتدريب على إدارة أعمال القتال الجوى والبحرى المشترك بإستخدام أحدث التكتيكات الجوية والبحرية وأساليب القتال الحديثة، ونقل وتبادل الخبرات التدريبية بين القوات المشاركة من الجانبين.

وأشار المتحدث العسكري إلى أن القوات المسلحة المصرية "تشترك مع مملكة البحرين الشقيقة في العديد من التدريبات المشتركة بمختلف التخصصات الجوية والبحرية والبرية، والتي تساهم في تعزيز أوجه التعاون العسكري وصقل مهارات العناصر المشاركة لكلا البلدين".​