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رئيس جامعة الأزهر يطمئن على طالب تعرض لحادث سير بطريق النصر

11:39 م الأحد 20 يناير 2019
رئيس جامعة الأزهر يطمئن على طالب تعرض لحادث سير بطريق النصر

الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

كلف الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إدارة المستشفى التخصصي بمدينة نصر، بتوفير الرعاية الصحية الكاملة ومتابعة الحالة الصحية لطالب أصيب بحادث سير مساء الأحد الجامعة بطريق النصر.

وذكرت الجامعة في بيان لها، أن الطالب نقل إلى مستشفى الأزهر التخصصي لتوفير الرعاية الصحية له، بتوجيه من رئيس الجامعة، فور علمه بالحادث.

واطمأن المحرصاوي على حالة الطالب التي استقرت بعد عمل الإسعافات والاجراءات الصحية اللازمة له.

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محمد المحرصاوي جامعة الأزهر حادث سير طريق النصر

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