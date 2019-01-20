مفوض شئون الزراعة بالاتحاد الأوروبي يصل القاهرة

كتب - طه عبيد:

وصل فيل هوجان مفوض شئون الزراعة بالاتحاد الأوروبي، مساء الأحد، مطار القاهرة قادما في زيارة للبلاد تستغرق يومين يلتقي خلالها مع عدد من المسئولين لبحث التعاون المشترك .

وقالت مصادر بالمطار، إن مفوض شئون الزراعة بالاتحاد الأوروبي وصل على متن طائرة لوفتهانزا القادمة من ألمانيا.

ومن المقرر أن يبحث هوجان تعزيز التعاون الاستثمارى المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، والهادف للتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.