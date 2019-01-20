السيسي يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الفرنسي

القاهرة- مصراوي:

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأحد، اتصالا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز تلك العلاقات المتميزة علي كافة الأصعدة، فضلا عن آخر مستجدات الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس الفرنسي أكد حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون والصداقة التاريخية مع مصر، خاصة في ظل دورها الهام والمحوري في ترسيخ أسس الأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والمتوسط.

فيما أعرب الرئيس السيسي عن تطلعه لتعزيز التعاون القائم مع فرنسا، والاستمرار في تطويره في مختلف المجالات، خاصة وأنه شهد خلال الفترة الأخيرة نمواً مطرداً في العديد من المجالات علي نحو ساهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.