سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة: مستعدون لدعم مصر بملف القمامة

كتبت- ميرا إبراهيم:

استقبلت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، اليوم الأحد، بمقر مجلس النواب، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة والوفد المرافق له من أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الكورية.

وتطرقت المناقشات، إلى توقف خط الطيران المباشر بين مصر وكوريا الجنوبية، وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين الكوريين بالقاهرة. واتفق الحضور على ضرورة استئناف الخطوط الجوية بما يؤدى لزيادة أعداد السياح الكوريين بمصر.

وقال يون يو شيول، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، إن التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية سيكون لصالح البلدين فى مختلف المجالات، مؤكدا استعداد دولته لنقل خبراتها إلى مصر فيما يخص عملية فصل القمامة والتدوير.

وقال سفير كوريا الجنوبية: سمعت عن مهارة الأطباء المصريين، ويمكننا تقديم المعدات والأجهزة الطبية لمصر، ولكن هناك بعض العقبات بشأن دخولها لمصر، وإذا ما تم حلها سنمد مصر بالأجهزة الطبية الحديثة وتقديم منتجات طبية لها علاقة بأمراض الدم ومصنع للأدوات الطبية مختص بالدم، وسيكون من المهم أن يحدث فى مصر.

وقال يو جو يانج، وكيل جمعية الصداقة الكورية المصرية البرلمانية، إن مصر حققت نجاحات عديدة فى مختلف المجالات، ونؤمن أنها ستحقق المزيد، مستشهدا باستثمار العديد من الشركات الكورية فى مصر، "ستزيد الاستثمارات والسياحة تباعاً".

وأضاف: السائحين الكوريين الذين أتوا لمصر شعروا بسعادة بالغة، وننقل إعجابنا باللاعب المصري محمد صلاح والذى نحبه كثيراً.

ورد النائب كريم درويش، رئيس اللجنة، بقوله: لايوجد مصرى وإلا يعتبر محمد صلاح ابنه أو أخوه، ونحن معجبين برياضة التايكوندو الكورية، ووالدى هو من أسس اتحاد التايكوندوبمصر.

وقال وكيل جمعية الصداقة، إن مصر دولة عظيمة، وهناك نقاط مشتركة مع كوريا التى عانت من مشاكل وأصبحت متقدمة فى الاقتصاد، ونرى أن مصر ستحقق النجاح المطلوب، مضيفاً: وفيما يخص مشكلة توقف الطيران المباشر بين مصر وكوريا، ونسعي لعودة الرحلات المباشرة من مصر إلي كوريا بشكل فاعل.

واستطرد: التعاون الاقتصادى بين البلدين نراه مهم و إذا ماتم حل المصاعب التى تواجه الشركات الكورية فى مصر، سيساهم فى تشجيع الشركات الأخرى للاستثمار بمصر، والتعاون بين مصر وكوريا الجنوبية سيحقق النجاح للطرفين، ونعدكم بحل مشكلة السياحة الكورية بمصر.

وقال النائب كريم درويش، رئيس اللجنة، على استعداد لإزالة العقبات التجارية بين البلدين بشأن مشاركة الشركات الكورية فى القرية الذكية والطرق، كذلك نعطى ملف الشباب أهمية كبيرة، موجهاً الدعوة لشباب كوريا الجنوبية لحضور مؤتمر الشباب الذى يعقد سنوياً بشرم الشيخ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال درويش، إن مصر من الناحية الجغرافية وموقعها الفريد يجلعها سوق مفتوح أمام المنتجات والاستثمارات الكورية علي مستوي القارة الأفريقية والأروبية، فى ظل الاتفاقيات الثنائية، "لن يعد الأمر مقصوراً علي 100 مليون مصري فقط ولكن سيصل لمئات الملايين".

وأشاد درويش، بالتنسيق الدائم بين مصر وكوريا في كافة المحافل الدولية، مشيراً إلي أن هذه الرؤية المشتركة تأتي نتيجة للعلاقات القوية وأواصر الصداقة والفهم العميق للأزمات الدولية.

وقال النائب طارق الخولى، أمين سر اللجنة، إن الطيران المباشر بين مصر وكوريا الجنوبية متوقف منذ عام2011 وعودته مرة أخرى وزيادة أعداد السياح الكوريين فى حاجة للتواصل والتعاون المستمر بين البرلمانيين فى مصر وكوريا لمعالجة هذا الأمر فضلاً عن التطلع لمزيد من الاستثمارات الكورية بمصر وتذليل مايواجهها من مشكلات.

وفى نهاية اللقاء تبادل الطرفان الهدايا التذكارية، حيث منح رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان ميدالية لسفير كوريا الجنوبية بمناسبة مرور 150 عام على البرلمان المصري.