وزير الأوقاف ووفود مؤتمر الشئون الإسلامية يلتقطون صوراً تذكارية أعلى هرم " خفرع"

كتب - محمود مصطفى:

اصطحب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الوفود المشاركة في المؤتمر الـ٢٩ للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ظهر الأحد، بجولة في الأهرامات.



وحرص الوزير والوفد المشارك في الجولة، على صعود هرم خفرع، لالتقاط الصور التذكارية، فيما أشاد الحضور بعظمة المصريين القدماء، الذين شيدوا أهرامات الجيزة، أحد عجائب الدنيا السبع.

وتبدأ بعد قليل، فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر ال٢٩ للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية " بناء الشخصية الوطنية وأثرها في تقدم الدول وحمياتها"، الذي يعقد على مدار يومين بالقاهرة.



وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، افتتح صباح الأحد، الأكاديمية الأوقاف الدولية، لتدريب وتأهيل الأئمة والواعظات، بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بمشاركة وفود من أكثر من 150 دولة على رأسهم عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشئون الإسلامية بالسعودية، بجانب عدد من المشاركين في المؤتمر العالمي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية المنعقد على مدار يومين.

ويشارك في المؤتمر نحو 150 مشاركا من أكثر من 40 دولة، منهم 13 وزيرا للأوقاف والشئون الإسلامية، إضافة إلى مفتين ورؤساء مجالس ومنظمات إسلامية وعلماء ومفكرين وأساتذة جامعات من عدة دول يناقشون 50 بحثا حول سبعة محاور للمؤتمر.