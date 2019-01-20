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وزير الأوقاف السعودي: أكاديمية تدريب الأئمة شعلة نور لمسلمي العالم

02:19 م الأحد 20 يناير 2019
وزير الأوقاف السعودي: أكاديمية تدريب الأئمة شعلة نور لمسلمي العالم

الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ

كتب - محمود مصطفى:

هنأ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بمناسبة افتتاح الأكاديمية الدولية لتدريب وتأهيل الأئمة والدعاة.

وقال آل الشيخ خلال كلمته في حفل الافتتاح الذي عقد صباح الأحد، بمدينة السادس من أكتوبر "إن أكاديمية الأوقاف ستكون معول هام لنشر الفكر الإسلامي الوسطى المعتدل، الذي نحن بحاجة إليه في وقتنا الحالي".

وأضاف "سيكون هناك دعم وتبادل بين معهد إعداد الخطباء السعودي وأكاديمية الأوقاف المصرية، من أجل تبادل الخبرات، متابعا: "لنكون شعلة نور لكافة المسلمين حول العالم من خلال نشر الاعتدال والوسطية بين كل البشر حول العالم وليس المسلمين فقط، لنكون خير أمة أخرجت للناس حقًا" .

يحضر الافتتاح عدد من الوفود الأفارقة والعرب المسلمون المشاركون في المؤتمر الوطني الـ29 "بناء الشخصية الوطنية َوالحفاظ على هويتها".

عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وزارة الشؤون الإسلامية محمد مختار جمعة أكاديمية تدريب الأئمة مدينة السادس من أكتوبر أكاديمية الأوقاف المصرية

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