انتهاء التصويت بانتخابات رابطة النقاد الرياضيين وبدء الفرز

كتب- مصطفى علي:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رابطة النقاد الرياضيين، انتهاء التصويت بانتخابات الرابطة بحضور 423 ناقدًا رياضيا يحق له التصويت، وبدء الفرز.

وكانت اللجنة، أعلنت مد التصويت لمدة ساعة حتى الثامنة مساءا، لزيادة الإقبال على التصويت في الساعات الأخيرة.

وبدأ منذ الرابعة عصرا، التسجيل بكشوف عمومية انتخابات رابطة النقاد الرياضيين بنقابة الصحفيين، وبدأ التصويت والاقتراع، بحضور كبار النقاد وأعضاء الرابطة، وأعضاء مجلس النقابة.

وتضم قائمة المرشحين على منصب المقرر كلا من: جمال البدراوي "المساء"، وحسن خلف الله "الأهرام"، وشريف عبد القادر "الجمهورية"، بينما ضمت قائمة نائب الرئيس كلا من أبو الوفا الخطيب "الأخبار"، وأسامة دعبس "الدستور"، وصبحي عبد السلام "الجمهورية"، وياسر قاسم "المساء"، وعلى منصب أمين الصندوق ضمت مرشحين هما: إيهاب شعبان "المساء"، ومحمد باهي "الأهرام".

وضمت العضوية 15 مرشحًا: إبراهيم حمودة، وأحمد عادل أمين، وهشام أبو حديد وأحمد إسماعيل، وجلال الشافعي، وجودة أبو النور، وعبد الحميد فراج، وعوني نافع، ومحمد مراد، ومحمد أبو علي، وأحمد عبد الباسط، ومحمد عبد الرحمن "غبن"، ومحمد القاضي، ومروان صالح، ومنتصر الرفاعي.

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