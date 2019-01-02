نقيب الصحفيين: لائحة "جزاءات" الأعلى للإعلام ستخضع للمناقشة والدراسة

كتب مصطفى علي:

قال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام، إن لائحة الجزاءات المقترحة من المجلس الأعلى للإعلام ستخضع للدراسة، والمناقشة في اجتماع مجلس نقابة الصحفيين.

وأضاف سلامة في بيان صحفي عقب الاجتماع، أنه تلقى دعوة لحضور مناقشات المجلس الأعلى للإعلام حول لائحة الجزاءات المقترحة طبقا لنص المادة "94" من قانون "تنظيم الصحافة والإعلام" التى تلزم المجلس الأعلى بضرورة وضع لائحة لجزاءاته.

وأوضح أن المجتمعين اتفقوا أن تكون المناقشات التي دارت اليوم حول اللائحة مناقشات أولية، على أن تعقبها فرصة كافية لدراسة هذه اللائحة وتقديم الملاحظات عليها مكتوبة خلال أسبوع من تاريخه، تمهيدا لإرسال اللائحة من جانب المجلس الأعلى للإعلام إلى مجلس الدولة لإعداد تصوره حول تلك اللائحة، وبعدها سوف تتم معاودة الاجتماع مرة أخرى لإقرار اللائحة بصيغتها النهائية.

وأكد سلامة أن اللائحة ستخضع للمناقشة خلال اجتماع مجلس النقابة لإعداد مذكرة بالمقترحات بشأنها وإرسالها إلى المجلس الأعلى للإعلام، خلال الموعد المقرر.

وأشاد سلامة بالروح الإيجابية التى سادت الاجتماع، والتى تركزت حول ضرورة وجود ضوابط دون تقييد لحرية الرأى والتعبير، مشددًا "هناك احترامًا كاملًا لدور نقابة الصحفيين واختصاصها الأصيل في محاسبة أعضائها، وتلك اللائحة هي لائحة إدارية تهدف إلى الحد من مشاكل التقاضى أمام المحاكم والنيابات".