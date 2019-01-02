"شبانة": رابطة النقاد الرياضيين هي الأقوى بنقابة الصحفيين

كتب- مصطفى علي:

قال محمد شبانة رئيس رابطة النقاد الرياضيين السابق، وعضو مجلس نقابة الصحفيين، أن النجاح الحقيقي الذي حققته الرابطة هو الروح التي يشعر بها الأعضاء، خاصة خلال الانتخابات.

وأضاف في تصريحات صحفية، على هامش انتخابات مجلس الرابطة اليوم، أن "الرابطة هي الأقوى، بنقابة الصحفيين؛ حيث يبلغ عدد أعضائها نحو 550 عضوًا، ومجلسها السابق حقق نجاحًا كبيرًا، وبلغ حجم المصروفات نحو 3 ملايين جنيه، وهو رقم كبير وضخم".

ووجه شبانة، رسالة لمجلس الرابطة القادم، قائلًا: "استكملوا مسيرة النجاح، ولتظل الرابطة قوية كما كانت".

وأكد أن "الرابطة هي الداعم الأول لأعضائها، ولا تستطيع أي جهة أو أي شخص التعامل مع صحفي بشكل متعجرف أو يتسبب بأي إهانة له بأي شكل كان، وهو ما يحتاجه الصحفي، بأن تكون الرابطة حماية له وتحفظ كرامته".

وتابع: "قدمت كل ما استطيع، ولم أترشح هذه المرة، لأعطي فرصة لغيري لكي يعمل ويقدم الخدمة والحماية والمظلة للزملاء، ليكون هناك تواصل للأجيال، أنا راضٍ بنسبة 100% عما قدمته".