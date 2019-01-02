مدير "التجنيد والتعبئة": لجان عسكرية لتسوية مواقف المتخلفين عن الخدمة بالخارج

كتب- محمد نصار ومحمد سامي:

قال اللواء أشرف عطية، مدير إدارة التجنيد بالقوات المسلحة، إن القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت تعلميات بإمكانية تجديد جوازات سفر الشباب المقيمين بالخارج ممن بلغوا سن الإلزام حتى بلوغهم سن 29 عامًا كحد أقصى، ولا يتم التجديد بعدها على أن يقدموا أنفسهم إلى مناطق التجنيد والتعبئة التابعين لها فور بلوغهم تلك السن لتحديد موقفهم من التجنيد.

وأضاف عطية، خلال لقاء المحررين العسكريين، الأربعاء، أنه يجرى تجديد جواز السفر لمن تجاوز منهم سن الثلاثين عامًا، لمدة سبع سنوات لمن سدد قيمة الغرامة المالية وقدرها 588 دولارًا، وبشرط عدم تجاوزهم سن 44 عامًا لحين وصول اللجان العسكرية الخاصة بتسوية المواقف التجنيدية للمتخلفين عن التجنيد بالخارج أو عودتهم لأرض الوطن لتسوية موقفهم التجنيدي بصفة نهائية.

وأكد أنه تم إيفاد لجان عسكرية قضائية تجنيدية للخارج لتصفية المواقف التجنيديه للمصريين المقيمين بالخارج لمن تجاوز سن الامتناع عن التجنيد وهو 30 عام، ومنحهم شهادة المعامله التجنيدية في أماكن تواجدهم بالخارج والرد على كافة الاستفسارات التجنيدية وذلك طبقًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة.

وتم التصديق على سفر 11 لجنة قضائية عسكرية تجنيدية للدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية لتسوية المواقف التجنيدية للشباب المصريين المقيمين بالخارج خلال المدة من 9/3/2018 إلى 21/3/2018 حيث بلغت أعداد المواطنين التي تم تسوية موقفهم التجنيدي 2076 مواطن.