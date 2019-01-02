القوى العاملة: 7 يناير إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص

كتب- محمد عبدالناصر:

قررت وزارة القوى العاملة، اعتبار يوم الاثنين المقبل الموافق 7 يناير الجاري "عيد الميلاد المجيد"، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص؛ بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وجاء في نص قرار وزارة القوى العاملة: "إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزارى رقم 112 لسنة 2003 والمعدل بالقرار رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد التى تعتبر إجازة بأجر كامل".

وتابع القرار: "لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر".