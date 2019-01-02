مدبولي يصدر قرارًا بتعيين معاونين هندسيين لرؤساء أجهزة 20 مدينة

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا وزاريًا بتعيين المهندس هيثم أحمد أبوحمادي، معاونًا لنائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، وتعيين المهندس أحمد محمد عبدالرازق أحمد، والمهندس علي محمد سعد علي، معاونين هندسيين لرئيس جهاز مدينة الشروق، والمهندس محمد عبدالسلام محروس، معاونًا هندسيًا لرئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، والمهندس محسن يسرى حسن محمد، معاونًا هندسيًا لرئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر.

وحسب بيان، اليوم الأربعاء، شمل قرار مدبولي، تعيين المهندسة سارة محمد إبراهيم السيد، معاونًا هندسيًا لرئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، والمهندسة نورا وجيه إبراهيم الدسوقي، معاونًا هندسيًا لرئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، والمهندس محمد حسن محمد حسن، معاونًا هندسيًا لرئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، والمهندس بيشوى القس يعقوب محروس، معاونًا هندسيًا لرئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، والمهندس محمد أحمد زكريا عبدالحفيظ، والمهندس تامر جبر محمد جبر، معاونين هندسيين لرئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، والمهندس محمد كامل عبدالله الوهيدى، معاونًا هندسيًا لرئيس جهاز مدينة الفشن الجديدة، والمهندسة سارة ثروت أحمد محمد، معاونًا هندسيًا لرئيس جهاز مدينة ملوى الجديدة، والمهندس مصطفى يوسف مصطفى على، معاونًا هندسيًا لرئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، والمهندس تامر حجاج مغازى عبدالمجيد، معاونًا هندسيًا لرئيس جهاز مدينة غرب قنا.

وتابع: والمهندس نصير عبدالمعز محمود نصير، معاونًا هندسيًا لرئيس جهاز مدينة ناصر "غرب أسيوط"، والمهندس محمد صابر أحمد حسن، معاونًا هندسيًا لرئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، والمهندس أحمد يوسف الصديق عبدالرحمن، معاونًا هندسيًا لرئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، والمهندس أحمد حسن محمد قاسم، والمهندس أبوالفضل شاذلي محمد، معاونين هندسيين لرئيس جهاز العلمين الجديدة، والمهندس تامر النبوي المرسى الكاشوري، معاونًا هندسيًا لرئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، والمهندس وليد عبدالرحمن حجاجي، والمهندس محمد خلف الله عبدالماجد، معاونين هندسيين لرئيس جهاز مدينة 15 مايو، والمهندس أحمد سمير مروان السيد، معاونًا هندسيًا لرئيس جهاز مدينة شرق بورسعيد "سلام"، والمهندسة ريهام حسن سيد عطية، معاونًا هندسيًا لرئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، لمنطقة التوسعات جنوب المدينة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن المعاونين كلهم من الشباب، ونعمل حاليا على دمج الكفاءات الشابة مع الخبرات فى تحمل المسئولية، والإدارة، والقيادة، مع تنشيط القطاعات المختلفة بدماء جديدة، وأفكار ورؤى جديدة، مشيراً إلى أن تجربة المعاونين والنواب الشباب أثبتت نجاحا ملحوظا، ودفعت العمل فى مختلف المجالات.