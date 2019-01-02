اليوم.. معرض "الله محبة" بمتحف النسيج المصري

كتب- يوسف عفيفي:

ينظم متحف النسيج المصري بشارع المعز، اليوم الأربعاء، معرضًا عن نسيج جبانة البجوات بواحة الخارجة بعنوان "الله محبة"، وذلك في إطار الاحتفالات التي ينظمها قطاع المتاحف بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة.

وأوضحت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف، أن المعرض سيستمر حتى نهاية شهر مارس المقبل، ويضم عدداً من قطع النسيج الفريدة التي عثر عليها في مقابر جبانة البجوات منها خمس قطع تعرض لأول مرة وهي تظهر تأثر الفن المسيحي الوليد بالفن المصري القديم في البداية ثم اتخاذه ملامحه الخاصة من البساطة ورمزية الزخارف وغيرها بعد ذلك.

وأضافت صلاح، في بيان، أن المعرض يحمل رسالة مهمة تؤكد أن مصر شهدت العديد من المراحل التاريخية المختلفة والتي تعبر عن تواصل واستمرارية عطاء الإنسان المصري على مر العصور.

من جانبه، قال الدكتور أشرف أبواليزيد مدير عام متحف النسيج، إن جبانة البجوات تعتبر من الجبانات المسيحية المبكرة التي تعود بداياتها إلى القرن الثاني الميلادي حيث فر اليها العديد من المسيحين هربا من اضطهاد الرومان والبيزنطيين، ويرجع اسمها إلى الطراز المعماري الذى بنيت به والذى اتخذ شكل القبوات.

ونوه إلى أنه سيقام عدد من الفعاليات خلال الاحتفالية منها محاضرات وندوات متخصصة عن الفن القبطي، بالإضافة إلى ورش فنية وتعليمية للأطفال، وجولا ت خاصة للزائرين وعرض فيلم عن مقابر البجوات.

كما سيقام معرضًا لكتب الآثار المتخصصة من إصدارات وزارة الآثار.