صور| محافظة القاهرة تبدأ طلاء واجهات المنازل بلون موحد

كتب- محمد نصار:

بدأت محافظة القاهرة، اليوم السبت، تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بطلاء واجهات العقارات بلون موحد؛ للحفاظ على شكلها الحضاري.

وبدأت أحياء المحافظة في طلاء واجهات المنازل المتواجدة في نطاقها، بالتنسيق بين المواطنين وأجهزة الأحياء المختلفة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ذكر خلال اجتماع مجلس المحافظين الأسبوع الماضي، أنه تلقى تكليفًا من الرئيس السيسي بطلاء المنازل "الطوب الأحمر"، موجهًا المحافظين، بمتابعة طلاء المبانى بلون موحد بدلا من الطوب الأحمر بناءً على التكليفات الرئاسية.

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