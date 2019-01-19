  • عاجل:الأرصاد تعلن طقس الأحد: شبورة وسحب.. والقاهرة 8 درجات

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    سعيد عبدالغني أمم أفريقيا 2019 حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    صور| محافظة القاهرة تبدأ طلاء واجهات المنازل بلون موحد

    10:36 م السبت 19 يناير 2019
    • عرض 8 صورة
    • عرض 8 صورة
    • عرض 8 صورة
    • عرض 8 صورة
    • عرض 8 صورة
    • عرض 8 صورة
    • عرض 8 صورة
    • عرض 8 صورة

    كتب- محمد نصار:

    بدأت محافظة القاهرة، اليوم السبت، تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بطلاء واجهات العقارات بلون موحد؛ للحفاظ على شكلها الحضاري.

    وبدأت أحياء المحافظة في طلاء واجهات المنازل المتواجدة في نطاقها، بالتنسيق بين المواطنين وأجهزة الأحياء المختلفة.

    كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ذكر خلال اجتماع مجلس المحافظين الأسبوع الماضي، أنه تلقى تكليفًا من الرئيس السيسي بطلاء المنازل "الطوب الأحمر"، موجهًا المحافظين، بمتابعة طلاء المبانى بلون موحد بدلا من الطوب الأحمر بناءً على التكليفات الرئاسية.

    القاهرة السيسي مجلس الوزراء مصطفى مدبولي طلاء المنازل

    الخبر التالى:

    "التعليم": "التابلت" وصل المخازن.. والتوزيع في هذا الموعد
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان