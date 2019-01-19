مسئول كويتي يؤكد أهمية مؤتمر "الأعلى للشئون الإسلامية"

الكويت - أ ش أ:

أكد وكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية، وليد العمار، اليوم السبت، أهمية محاور المؤتمر الـ29 للمجلس الأعلى للشئون الاسلامية بوزارة الأوقاف المصرية الذي يعقد على مدى يومين برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت عنوان (بناء الشخصية الوطنية واثره في تقدم الدول والحفاظ على هويتها)، معربا عن أمله أن يخرج المؤتمر بتوصيات فعالة، يتم تطبيقها على أرض الواقع.

وقال المسئول الكويتي -في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش ترؤسه وفد الكويت المشارك في المؤتمر- إنه سعيد بالمشاركة في أعمال المؤتمر، ممثلا لوزير الاوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشئون البلدية الكويتي فهد الشعلة، التي تأتي تلبية للدعوة الكريمة من وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة لنظيره الكويتي.

وأضاف أن الوفد الكويتي سيقدم ورقتي عمل خلال المؤتمر؛ الأولى عن (الخطاب الديني واثره في الوقاية من التطرف والارهاب)، والثانية عن (الاسرة ودورها في تعزيز الانتماء للوطن).

ونوه العمار بالعلاقات الأخوية الطيبة والصادقة التي تجمع شعبي الكويت ومصر، مشيرا الى بروتوكولات التعاون الموقعة بين وزارتي الاوقاف في البلدين في مجال الشؤون الاسلامية والاوقاف،مثنيا في الوقت نفسه على دور مصر الريادي المتميز الذي تقوم به على الساحتين العربية والدولية في العديد من المجالات.