وزير الأوقاف: إكرام رجال الأعمال لموظفيهم يعزز من الانتماء الوطني

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن إكرام رجل الأعمال للعاملين عنده يعزز من الانتماء الوطني، وترسيخه لدى الشعب.

وأضاف خلال ورشة العمل التي عقدت على هامش المؤتمر الدولي الـ٢٩ للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، التي عقدت بحضور رجل الأعمال محمد أبوالعينين، أنه لا توجد دولة في العالم توفر وحدات سكنية مجهزة بهذا الكم مثل الدولة المصرية، لافتاً إلى أن توفير جزء من الحياة الآمنة للمحتاجين يعزز من عمق الانتماء لديهم.

وأشار إلى أن معالجة الفقر والبطالة والاستثمار في المشروعات الاقتصادية العملاقة، من قيم الانتماء، وأعلى درجات الثواب.

وأشار إلى أن الورشة هدفها إلقاء الضوء على دور رجال الأعمال في تعزيز الانتماء الوطني، وتقوية ظهر الدولة الوطنية.

ونوه إلى أن العلاقة بين المواطنين والدولة تكاملية، بمعنى أن المواطن له حقوق وعليه واجبات، ومقاصد الأديان لا تختلف عن مقاصد الأوطان.​