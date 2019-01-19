مستشار وزيرة السياحة: تدشين أول محطة لتوليد الطاقة الكهربائية نموذج يجب تكراره

كتب- يوسف عفيفي:

قال عماد حسن مستشار وزيرة السياحة للطاقة إن تدشين أول محطة لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بالفنادق فى القاهرة تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة بفندق جى دبليو ماريوت بطاقة ١٥٠ كيلو وات سيكون له أبعاد على القطاع الخاص والعام.

وقال حسن حسن خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن بإحدى فنادق القاهرة بحضور وزراء السياحة والبيئة والكهرباء إن تدشين محطة الطاقة الشمسية بالفندق يمثل نموذج يمكن ويجب تكراره للتوجه نحو أساليب الطاقة النظيفة تماشيا مع التنمية المستدامة ومواكبة تغيرات السياحة العالمية.

وأوضح أن استخدام الطاقة الشمسية يعمل على خفض الانبعاثات بالإضافة الى التزام مصر الاتفاقيات الدولية وهو وتجسيد لكيفية العمل ما بين الوزارات المختلفة.