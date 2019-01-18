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    روز اليوسف تحتفل بمئوية الراحل إحسان عبدالقدوس.. غدًا

    07:45 م الجمعة 18 يناير 2019
    روز اليوسف تحتفل بمئوية الراحل إحسان عبدالقدوس.. غدًا

    الراحل إحسان عبد القدوس

    كتب- مصطفى علي:

    تنظم مؤسسة روزاليوسف، غدًا السبت، احتفالية بمناسبة مئوية الكاتب الكبير الراحل إحسان عبد القدوس، بمشاركة نخبة من قيادات الصحافة المصرية.

    وقال الكاتب الصحفي محمد عبد القدوس، نجل الراحل الكبير، إن الاحتفالية ستتضمن 3 فقرات؛ الأولى فيلم عن إحسان عبد القدوس، والثانية حوار يجريه مفيد فوزي مع كبار الضيوف عنه، والثالثة جوائز مسابقة القصة القصيرة التي تحمل اسمه.

    وأضاف عبد القدوس لمصراوي، "وجهنا الدعوة للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، كما يتواجد على المنصة الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية والكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة السابق".

    من جانبه، كشف المثال محمد ثابت، عن قيامه بالانتهاء من تمثال للأديب إحسان عبد القدوس، بمناسبة الاحتفال بذكرى مئوية ميلاده، حيث إنه ولد يوم 1 يناير 1919، ورحل عن عالمنا فى يوم 11 يناير 1990.

    وأوضح محمد ثابت، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن التمثال سيوضع فى مؤسسة روز اليوسف، حيث سيرفع عنه الستار يوم 19 يناير، بمناسبة الاحتفال بمئوية ميلاده.

    إحسان عبد القدوس مؤسسة روزاليوسف الصحافة المصرية

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