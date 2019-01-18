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    كفيفة تتنبأ بالمستقبل في "منزل الرجل الأعمى" للكاتب بهاء حجازي

    07:40 م الجمعة 18 يناير 2019
    كفيفة تتنبأ بالمستقبل في "منزل الرجل الأعمى" للكاتب بهاء حجازي

    كتاب منزل الرجل الأعمى للكاتب بهاء حجازي

    القاهرة - مصراوي:
    أصدرت "دارك" للنشر والتوزيع، رواية "منزل الرجل الأعمى" للكاتب الصحفي بهاء حجازي.

    وتدور أحداث الرواية في الفترة التي تلت نكسة يونيو 1967، لعائلة بسيطة في صعيد مصر، أحد أفراد هذه العائلة سيدة كفيفة تحلم بما يحدث لكل أفراد أسرتها وتحول حياتهم لجحيم.

    تُلقى الرواية الضوء على حقبة مهمة من تاريخ مصر، حيث يغوص الكاتب في قرية من قرى مصر بما تعانيه من مرض وفقر وجهل، وكذا رؤيتهم للسياسة والحكم، أحد أبطال الرواية أحمد يلتحق بالجيش المصري في فترة ما بعد النكسة مرورا بحرب الاستنزاف وانتصار أكتوبر، ملقيا الضوء على الحالة النفسية للجنود قبل وبعد وأثناء الحرب.

    منزل الرجل الأعمى بهاء حجازي

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