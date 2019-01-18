وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بغلق "كيان وهمي" بالجيزة

كتب- محمد قاسم:

تلقى خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة فى مداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.

أشار التقرير -بحسب بيان اليوم- إلى مداهمة لجــنة الضبطية القضائية لمنشأة مسماة (أكاديمية شيفلد) بمحافظة الجيزة، وتبين أن هذه المنشأة لها سجل تجارى وبطاقة ضريبية على عنوان آخر، وهذه المنشأة تسمى شركة أكاديمية شيفلد الدولية للتدريب والاستشارات وليس باسم أكاديمية شيفلد الدولية، فضلًا عن أن هذه المنشأة تمنح شهادات تدريبية ببرامج ( الإعلام- مهارات التفكير الحديث- دراسة الجدوى المالية والاقتصادية – مطاعم الخدمة السريعة)، بالإضافة إلى أنها تعلن عن الدبلومات الإدارية، والبرامج المتخصصة، ودورات الكمبيوتر، ودورات اللغات، والدرجات العلمية المهنية، والدراسات العليا MBA .

وأصدر الوزير قرارًا بغلق المنشأة المذكورة، وخاطب محافظ الجيزة لاستصدار قرارًا بالغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

كما وجه عبد الغفار بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية في مواصلة جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس العملية التعليمية دون ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.