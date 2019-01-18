"بلاغ كيدي".. القوى العاملة تنهي أزمة مصري وأسرته بالسعودية

كتب - أسامة عبدالكريم:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في إلغاء بلاغ "كيدي" بهروب موطن مصري يدعى "ع .أ .م"، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بحل مشكلة المواطن المصري ويعمل اختصاصي تسويق بإحدى شركات السيارات، لدى كفيله بالمملكة، والذي قام بتحرير محضر بالإبلاغ عن هروبه "تغيبه" قبل انتهاء الإقامة النظامية بشهر.

وأضاف في بيان اليوم، أن المستشار العمالي بجدة، عثمان رمضان، قام على الفور بتوجيه المواطن بضرورة رفع دعوى بمكتب العمل لرفع البلاغ الكيدي وفقا لنظام العمل السعودي، حيث إن البلاغ يمتد أثره على أسرته (زوجته وأولاده)، مما يؤثر على حياته الأسرية ودراسة أولاده بالمراحل الابتدائية لعدم تجديد الإقامات.

وتم لقاء صاحب العمل للتفاوض وديا معه لرفع البلاغ لتأثيره على أسرة المواطن، حيث ذكر الكفيل أن المواطن تغيب دون إذن سابق، وبعد تدخل مكتب التمثيل العمالي تفهم الكفيل الموقف وقام برفع البلاغ حرصا على مستقبل أبنائه.