وزير التنمية المحلية يلتقي سكرتير "المدن الفرانكوفونية"

كتب - محمد نصار:

التقى محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، السكرتير الدائم للاتحاد الدولى لعموديات المدن الفرانكفونية، بيار باييه، بمقر الوزارة، بحضور السفير إبراهيم الخولي، مدير وحدة الفرانكفونية والمنسق الوطني للفرانكفونية بوزارة الخارجية، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وأكد الوزير، انفتاح الوزارة للتعاون مع كل الشركاء والمنظمات الدولية؛ لتحقيق نقلة نوعية فى حياة المواطنين بكل المحافظات، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.

وأشار -بحسب بيان اليوم- إلى الأهمية التى يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة لملفات الصحة والتعليم لبناء الإنسان المصري خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن الرئيس السيسي، أطلق عددًا من المبادرات المهمة التى تهم المواطنين وعلى رأسها مبادرة القضاء على فيروس "سي"، والكشف عن الأمراض غير السارية "100 مليون صحة" بالمجان، والتى تعتبر الأضخم والأكبر في العالم.

وأوضح أن الوزارة على استعداد كامل للتعاون فى هذه الملفات، بالإضافة إلى المشاركة فى منظومة المخلفات الصلبة التى تستعد الحكومة لتنفيذها بالتنسيق مع المحافظات، فضلا عن قانون النظافة الذى يتم عرضه على مجلس النواب.

ورحب اللواء محمود شعراوي، بمشاركة القطاع الخاص والمستثمرين المصريين والأجانب والتعاون مع الحكومة والمحافظات في ملف المخلفات الصلبة والاستثمار فى أى مرحلة من مراحل المنظومة.

كما استعرض الوزير شعراوي، آخر مستجدات برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر بقنا وسوهاج بالتعاون مع البنك الدولى، مؤكدًا أنه يهدف إلى خلق كوادر وقيادات محلية بالمحافظتين لديها خبرات كبيرة، مع وضع منظومة سيتم الاستفادة منها عملية التخطيط فى مشروعات المحافظات بالإضافة إلى أسلوب العمل التشاورى والمجتمعى وإشراك المواطنين فى عملية اتخاذ القرار واختيار المشروعات التى سيتم تنفيذها.

وأكد على اهتمام الوزارة خلال المرحلة الحالية بتوفير البرامج التدريبية وتأهيل العاملين بالإدارة المحلية وبناء الكوادر التى تساعد فى تنفيذ الخطط والبرامج التى يتم تنفيذها فى المحافظات، مشيرا إلى اهتمامه بتطوير مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وتحويله إلى أكاديمية ، وأضاف شعراوى أن الوزارة تتعاون مع البنك الدولى والاتحاد الأوروبى فى عدد من الملفات وعلى رأسها عملية تطوير وتطهير مصرف كيتشنر.

وشدد الوزير، على اهتمام الوزارة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة خاصة فى القرى، وتوفير قروض لإقامة مشروعات متناهية الصغر وتطوير الصناعات الحرفية والنسيج والخزف والمساعدة فى عملية التسويق.

ومن جانبه، أكد بيار باييه، السكرتير الدائم للاتحاد الدولى لعموديات المدن الفرانكفونية، على أهمية دور القاهرة المحورى والمهم فى دعم التعاون بين الاتحاد والدول العربية باعتبار مصر قائدة للعالم العربى.

وعرض باييه لعدد من الأنشطة والمجالات التي يهتم بها الاتحاد في عدد من دول العالم، وأشار إلى أنه يتعاون مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وعدد من الدول والجهات المانحة لتنفيذ مشروعات مشتركة في عدد من الدول العربية وغرب إفريقيا ومن بينها تونس وإفريقيا الوسطى والكاميرون، والتي تسهم في تحسين حياة المواطن ومنها مجالات البيئة وتطوير التمويل المحلي والمناطق الأثرية والتاريخية وتجميع القمامة والمخلفات.