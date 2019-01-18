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    للمواطنين.. تعرف على مستندات تقديم تظلم بطاقات التموين

    11:16 ص الجمعة 18 يناير 2019
    للمواطنين.. تعرف على مستندات تقديم تظلم بطاقات التموين

    بطاقات التموين

    كتبت- عايدة رضوان:

    تستقبل مكاتب التموين خلال الفترة الحالية ومنذ العاشر من نوفمبر الماضي، طلبات المتظلمين من تحديث بيانات البطاقات بعد انتهاء مهلة التحديث في السابع من نوفمبر.

    وينشر مصراوي المستندات المطلوبة لتقديم تظلم لمن تعرضوا للحذف من بطاقات التموين بقصد أو دون قصد، وهي:

    1- صورة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.

    2- صورة الرقم القومي لكافة الأفراد المقيدين ببطاقة التموين.

    3- صورة شهادات الميلاد للمقيدين ببطاقة التموين -في حالة وجود الرقم القومي.

    4- صورة من البطاقة التموينية.

    5- استمارة أداء الخدمة المتاحة بالمكاتب وعلى الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التموين دعم مصر.

    يشار إلى أن وزارة التموين تعمل حالياً على تسجيل طلبات إضافة المواليد التي تم تلقيها في الفترة منذ الأول من أغسطس وحتى السابع من نوفمبر الماضي، على أن يتم البدء في الإضافة عقب الانتهاء من إعلان معايير حذف غير المستحقين من منظومة الدعم بحلول يونيو 2019، بحسب تصريحات سابقة للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين.

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