رئيس "مصر العليا" للكهرباء: "الكسول زيه زي الفاسد"

كتب- محمد صلاح:

قال المهندس سامي أبووردة، رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، إن المواطن الصعيدي يحتل أولى اهتماماته خلال الفترة المقبلة ، مؤكدا تقديم جميع الخدمات الكهربائية للمواطنين بسهولة ويسر من أجل تحسين جودة

الخدمة المقدمة للمواطن .

وأوضح رئيس الشركة، لمصراوي، في أول تصريح له عقب توليه قيادة الشركة، أن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر شدد خلال اجتماعه برؤساء مجالس إدارات شركات توزيع الكهرباء على ضرورة بذل أقصى جهدهم لتقديم

خدمات متميزة تليق بقطاع الكهرباء وما يشهده من نهضة كبيرة خلال الفنرة الحالية، مشددا على أن توجد بالشركة بعض الصعوبات والمعوقات إلا أنه سيتم التعامل معها والقضاء عليها فى أقرب وقت، قائلا: "لن أسمح بوجود

مقصر أو فاسد داخل أروقة الشركة أو القطاعات والهندسات التابعة لها.

وتابع: "الكسول زيه زي الفاسد عندي".

ونوه إلى أن شركة مصر العليا تضم عدة محافظات تعاني أجزاء منها مشكلات في انتظام واستقرار التيار إلا أن الخطتين الاستثمارية والطموحة للشركة تنهيان تلم المشكلات بعد عمليات التطوير والتحديث التي تشهدها جميع

أرجاء شبكات التوزيع على مستوى الشركة من خلال إنشاء محولات ومغذيات جديدة بالمناطق المختلفة واستبدال الأسلاك القديمة بأخرى معزولة للحفاظ على حياة المواطنين، بالإضافة لاستبدال أعمدة الإنارة المتهالكة بأخرى

جديدة حتى يضمن ذلك استقرار وتأمين وصول التيار بطريقة منتظمة ومنظمة.

في سياق متصل، كرم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المهندس سامي عرفة أبو وردة رئيس قطاعات كهرباء الشرقية، بمناسبة ترقيته رئيسًا لمجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، بمنحه درع

المحافظة تقديرًا لما قدمه من جهد وأداء متميز في تنفيذ عدد من المشروعات التي ساهمت في تطوير قطاع الكهرباء بالشرقية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.