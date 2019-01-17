موجات برد ورياح أقوى قادمة.. الأرصاد: "إحنا لسه في بداية الشتا"

كتب – محمود مصطفى:

قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس بدأ في التحسن من صباح اليوم الخميس، ويستمر التحسن حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وأضاف عطا، لمصراوي، اليوم، أن العاصفة التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين متفردة من نوعها وهي الأغرب والأقوى منذ فترة طويلة، متابعا: " كل شيء وارد يحصل الفترة الجاية.. إحنا لسه في بداية الشتاء".

وأوضح أنه من المتوقع حدوث موجات برد ورياح أقوى خلال الفترة المقبلة وهي طبيعة فصل الشتاء.

وقال إن الأسبوع المقبل يشهد طقسًا شتويًا لطيفًا على جميع الأنحاء، كاشفا عن حدوث ارتفاع تدريجي من درجة إلى درجتين بمختلف أنحاء الجمهورية كلها، اليوم.

وقال رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات، إن الطقس مهيأ خلال الأسبوع المقبل لنزول المواطنين إلى الشوارع والمتنزهات والسفر للاستمتاع بالجو واستقرار الأحوال الجوية.

وأوضح أن التغييرات في المناخ والتقلبات الجوية التي شهدتها البلاد الفترة الأخيرة، بدأت قبل ميعاد حلولها بسبب تدخل الإنسان في الطبيعة وزيادة معدلات التلوث والاحتباس الحراري الموجود في الجو، ما أدى إلى تغير الأنظمة الضغطية.