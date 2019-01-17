"الري": إزالة 2791 حالة تعدٍ على نهر النيل والمجاري المائية خلال أسبوع

كتب- أحمد مسعد:

تلقى وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي اليوم الخميس، تقريرًا مفصلًا عن الموجة الثانية عشر للإزالات الجاري تنفيذها في معظم المحافظات على نهر النيل والمجاري المائية والتي بلغت 2791 حالة خلال أسبوع.

وأوضح التقرير، حسب بيان، الخميس، تنفيذ العديد من قرارات الإزالة على منافع نهر النيل والترع والرياحات والمصارف بالإدارات العامة التابعة لأجهزة الوزارة بالمحافظات، والتي أسفرت عن تنفيذ 1987 حالة على منافع شبكات الترع في 16 محافظة، وقد جاءت أعلى معدلات إزالة بمحافظات (المنيا، والدقهلية، والغربية، والبحيرة والمنوفية).

وأضاف أنه تم إزالة 538 حالة على منافع نهر النيل، وجاءت أعلى معدلات التنفيذ بمحافظات (المنيا، سوهاج، الدقهلية، البحيرة والجيزة)، كما أسفرت الموجة عن إزالة 266 حالة على المصارف، وسجلت محافظات (المنيا، والبحيرة، وكفر الشيخ وقنا) أعلى معدلات تنفيذ على الترتيب.

يشار إلى أن وزارة الري تؤكد تكثيف موجات الإزالة على نهر النيل والمجاري المائية، بالتنسيق مع المحافظين وقوات إنفاذ القانون والجهات ذات الصلة؛ لمنع التعديات والتلوث وتحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارعين وكافة قطاعات الدولة الأخرى.