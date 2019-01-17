رئيس الرقابة الإدارية يبحث التعاون في مكافحة الفساد مع الأجهزة المناظرة دوليا

الكويت- أ ش أ:

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء شريف سيف الدين، عددا من اللقاءات مع رؤساء الأجهزة المناظرة إقليميا ودوليا؛ على هامش فعاليات مؤتمر الكويت الدولي لمكافحة الفساد (نزاهة)، والذى أقيم على مدى يومين تحت رعاية وحضور أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، واختتمت فعالياته أمس.

وقال اللواء شريف سيف الدين – في تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط فى الكويت اليوم الخميس - إنه التقى على هامش فعاليات المؤتمر، كل من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) فى الكويت المستشار عبدالرحمن النمش، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التونسية العميد شوقى الطبيب، وعضو الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية التونسية كمال العيادي، ورئيس هيئة مكافحة الفساد الأردنية اللواء محمد العلاف.

وأضاف أنه التقي كذلك بكل من رئيسة هيئة مكافحة الفساد الكورية بان أون جونج، ورئيس هيئة مكافحة الفساد الفرنسية شارل ديشون، ورئيس المستشارين الفنيين لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالمكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أركان السبلانى، والأمين التنفيذى بالإنابة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا منير تابت، ورئيس هيئة مكافحة الفساد العمانية ناصر بن هلال، والممثل الاقليمي لمنطقة الخليج بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حاتم فؤاد علي، مشيرا إلى أن جميع تلك اللقاءات تناولت تبادل وجهات النظر حول آليات مكافحة الفساد، وتنسيق الجهود فيما بين الأجهزة المعنية، من أجل التصدى لهذه الآفة الخطيرة، التى تستنزف موارد الدول، وتعرقل تنفيذ عمليات التنمية المستدامة.

وأشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى أنه شارك، أيضا، في اجتماع موسع مع عدد من رؤساء هيئات مكافحة الفساد، برعاية الشبكة العربية؛ لبحث آليات التعاون مع هيئة مكافحة الفساد الفرنسية من جانب، ومناقشة أطروحات واقتراحات اجتماع دول الأطراف المقبل من جانب آخر.

ومن جهة أخرى، التقي رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء شريف سيف الدين، بسفير مصر لدى الكويت طارق القوني، وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية لدى الكويت.