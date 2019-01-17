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    "محلية النواب" تناقش طلبات إحاطة بشأن منظومة القمامة

    06:50 ص الخميس 17 يناير 2019
    "محلية النواب" تناقش طلبات إحاطة بشأن منظومة القمامة

    المهندس أحمد السجيني

    القاهرة - مصراوي:

    تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، اجتماعًا اليوم الخميس، لمتابعة ما تمت مناقشته من طلبات إحاطة وتوصيات لها بشأن منظومة المخلفات والقمامة.

    يعقد الاجتماع في حضور وزيرة البيئة الدكتور ياسمين فؤاد، ووزير الكهرباء محمد شاكر، ومساعد وزير التنمية المحلية، خالد قاسم، ومستشار وزير التنمية المحلية اللواء حمدي الجزار، ونائب وزير المالية.​

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