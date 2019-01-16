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    رئيس مصلحة الجمارك يعود من الأردن بعد المشاركة في ورشة "رقمنة التجارة"

    10:14 م الأربعاء 16 يناير 2019
    رئيس مصلحة الجمارك يعود من الأردن بعد المشاركة في ورشة "رقمنة التجارة"

    السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك

    كتب- طه عبيد

    وصل السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، مساء الأربعاء، مطار القاهرة قادمًا من الأردن عقب مشاركته على رأس وفد الجمارك في حضور فعاليات الورشة الإقليمية حول "الرقمنة" لأغراض تيسير التجارة وتعزيز التكامل والاتصال الاقتصادي العربي التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان على مدار يومين.

    وأجرى الوفد المصري، زيارة ميدانية لمنفذ عمان الجمركي، وهو أكبر منفذ جمركي في الأردن، للوقوف على عمليات تنفيذ وتطبيق منظومة النافذة الواحدة بالأردن.

    وترأس الوفد خلال الاجتماعات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، وعضوية محسن أمين رئيس قطاع التكنولوجيا، ونسمة نجيب فرج رئيس الإدارة المركزية للتطوير والإصلاح الجمركي.

    واستعرضت الورشة، أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية، وأجندة التنمية 2030 والرقمنة ونظم التجارة متعددة الأطراف، ومناقشة موضوع التجارة الإلكترونية والتنوع الاقتصادي للدول العربيه.

    واستعرضت أيضًا تطبيق المعلومات والاتصالات في ساحة حاويات العقبة، وتطوير النافذة الواحدة الأردنية والنافذة الواحدة الاقليمية لدول جنوب شرق آسيا كمنصه لتحسين التنافسية على المستوى الإقليمي.

     

    السيد كمال نجم مصلحة الجمارك ورشة رقمنة التجارة الأردن

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