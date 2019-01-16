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    بعد تدخل السيسي.. توفير الرعاية الصحية لـ"سيدة المنيرة المسنة" -فيديو

    09:53 م الأربعاء 16 يناير 2019
    بعد تدخل السيسي.. توفير الرعاية الصحية لـ"سيدة المنيرة المسنة" -فيديو

    سيدة المنيرة المسنة

    كتب- محمد جمعة:

    نشرت قناة "إكسترا نيوز"، فيديو للسيدة المسنة التي أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير الرعاية الصحية لها.

    وأظهر الفيديو، فريق طبي ينقل السيدة لإحدى المستشفيات وتقديم الرعاية الصحية لها.

    كان الرئيس السيسي، أمر بتوفير ما يلزم من رعاية صحية واجتماعية إلى سيدة مسنة كانت تقيم في الخلاء بجوار محطة سعد زغلول بمنطقة المنيرة وسط القاهرة وحالتها الصحية سيئة جدا.

    وعلم الرئيس باستغاثة هذه السيدة المسنة التي كانت تعاني من البرد القارس من مواقع التواصل الاجتماعي، فأمر على الفور الأجهزة المعنية بالاطمئنان على صحتها وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لها وتوفير كل ما تحتاج إليه.​

    سيدة المنيرة المسنة السيسي محطة سعد زغلول منطقة المنيرة مواقع التواصل الاجتماعي رعاية صحية رعاية اجتماعية
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