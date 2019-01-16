نائبة وزير الزراعة تستقبل سكرتير هيئة مصايد البحر المتوسط

كتب - أحمد مسعد:

استقبلت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، اليوم الأربعاء، الدكتور عبد الله سرور السكرتير التنفيذي لهيئة مصايد البحر المتوسط؛ حيث بحثا خلال الاجتماع أوجه التعاون المستقبلية، وذلك من خلال تنفيذ خطة متوسطة الأجل.

وأشارت "محرز" إلى أن سياسة وزارة الزراعة تتمثل في رفع كفاءة وتطوير المزارع السمكية والتحول من النظام المفتوح إلى شبه المكثف، والتوسع الرأسي لزيادة الانتاج، وتحقيق أقصى إنتاجية ممكنة من وحدة المياه بما يساهم في زيادة الإنتاجية، وبالتالي تحقيق تنمية للثروة السمكية في مصر، بالإضافة إلى البدء في دراسة التوجه للاستزراع البحري في أقفاص سمكية عائمة.

وأكدت "محرز" أهمية الاستفادة من الخبرات المختلفة لهيئة مصايد البحر المتوسط لعدة أنشطة سوف تقام في البحر المتوسط.

من جانبه، أكد الدكتور عبد الله سرور أن مصر من الدول الفاعلة في أعمال الهيئة ولها دور ملموس في القرارات الصادرة عنها.