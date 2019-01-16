"الأعلي للإعلام": إنتاج درامي مشترك بين مصر والسودان

كتب مصطفى علي:

التقى الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس المهن التمثيلية والموسيقية السودانية، السيد علي مهدي، والسفير السوداني لدى مصر السفير عبد المحمود عبد الحليم، والسفير أسامة شلتوت مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة السودان وجنوب السودان، وذلك بمقر المجلس بماسبيرو.

وقال بيان للمجلس، إن الحوار دار حول الاتفاق على إنتاج درامي مشترك بين مصر والسودان يروي قصة الشعبين.

وأكد الجانب السوداني أن هناك تعاون من الهيئة الوطنية للإعلام ومساندة قوية من القيادة السياسية للبلدين.

وأكد مكرم محمد أحمد دعمه هذا التوجه، لافتاً إلى أن المجلس لن يدخر جهداً لتحقيق هذا التعاون، لافتا إلى أن الدعم ليس على المستوى الثقافي فقط، بل على المستوى السياسي أيضا وتحديداً على مستوى وزارة الخارجية.

وأشار رئيس الأعلى للإعلام إلى ضرورة اختيار مؤلفين دراما مِمن لهم باع طويل في المجال الدرامي.

وأكد الجانب السوداني أن هناك تعاون في مختلف المجالات عامة ومجال الثقافة خاصة، والآن بصدد أن يكون هناك ربط وجداني بين الشعبين في الإنتاج الدرامي المشترك والذي سيتم عرضه في شهر رمضان القادم.