لمواجهة الجراد والعاصفة.. "الزراعة" ترفع حالة الطوارئ

كتب- أحمد مسعد:

أعلن الدكتور ممدوح السباعي، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، تكليف لجان الإدارة العامة للجراد بإجراء عمليات المسح الميدانية بمشاركة 13 قاعدة رئيسية و42 قاعدة فرعية نتيجة لتغير الظروف البيئية للوقاية من الجراد.

وتوقع السباعي، تكاثر الجراد الصحراوي عقب هطول الأمطار، مؤكدًا متابعة عمل فرق المسح لرصد نشاط الجراد الصحراوي والظروف البيئية ومدى انتشارها؛ لتغطية الحدود الجنوبية للبلاد تحسبا لدخول أي حشرات انفرادية أو مجموعات جراد من السودان.

وأضاف السباعي، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن سقوط الأمطار الغزيرة له القدرة على إحداث طفرة هائلة في تزايد أعداد الجراد؛ لأنه يوفر تربة رطبة لوضع البيض في حين تساعد الأمطار على نمو النباتات كغذاء ومأوى للجراد.

وأشار إلى أن الآثار التي يمكن أن تترتب على تفشي الجراد قد تصبح مدمرة للمحاصيل الزراعية وبالتالي تهدد الأمن الغذائي وسبل المعيشة الريفية.

وتابع، أن درجات الحرارة تؤثر على نمو الجراد ويمكن أن يقصر ارتفاع درجة الحرارة من فترات الحضانة والنضج ويؤدي لزيادة أجيال الجراد في السنة الواحدة.