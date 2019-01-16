رئيس السكة الحديد يتفقد محطة مصر ويحيل مسؤولين للتحقيق

كتب- أحمد نجيب:

تفقد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد محطة القاهرة ومحطة قطارات خط المناشى لمتابعة انتظام حركة القطارات لمتابعة انتظام العاملين وطوائف التشغيل على أرصفة المحطة وشبابيك التذاكر.



وشدد رئيس هيئة السكة الحديد خلال تفقده أرصفة المحطة وشبابيك التذاكر والقطارات على المسئولين والجهات الإشرافية ولجان التفتيش وخدمة العملاء بضرورة التواجد المستمر واستصحاب القطارات للعمل على تنمية إيرادات الهيئة ، كما شدد على أعمال النظافة بالمحطة وداخل القطارات والأرصفة وإزالة أى إشغالات فى مداخل المحطة بهدف تقديم خدمات أفضل لجمهور المسافرين من الركاب.



وأكد رئيس الهيئة على المسئولين والجهات الإشرافية ولجان التفتيش بضرورة التواجد فى مواقع العمل وقيام كل منهم بمقتضى الواجب الوظيفي بهدف توفير سلامة وأمان حركة مسير القطارات.



كما أكد رئيس الهيئة على ضرورة العمل على تحسين مستوى الخدمة من انتظام مواعيد القطارات وتحسين مستوى النظافة بالمحطات والقطارات وإرضاء العميل خلال الفترة المقبلة.



وخلال تفقده محطة القاهرة قرر إحالة بعض المستويات الإشرافية للتحقيق كما شدد على قيادات المنطقة المركزية بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمة للمحافظة على المظهر الحضارى للمحطة باعتبارها من أكبر واقدم محطات السكة الحديد.