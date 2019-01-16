لإنشاء 910 فصول دراسية.. اتفاقية تعاون بين "التعليم" والقطاع الخاص

كتب- محمد غايات:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص، بشأن الشراكة بين التربية والتعليم والمستثمرين لبناء مدارس من خلال طرح قطع أراضٍ بنظام حق الانتفاع للمستثمرين لمدة 30 سنة.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن مشاركة القطاع الخاص يساعد في توفير فرص عمل وتخفيف العبء عن الحكومة في التعيين والتشغيل.

وأوضح أنه وفقًا لهذه الاتفاقية، يجرى إنشاء 910 فصول دراسية بقيمة 500 مليون جنيه، مؤكدًا أن من بين الشركات التي سيتم طرح قطع الأراضي لهم شركة أكاديمية الجزيرة والمصري السعودي وشركة الرتيق وشركة نصر عبدالغفور.

وقال إن قطاع التعليم يتضمن 60 ألف مدرسة، ولا يوجد شيء اسمه خصخة التعليم، موضحًا أن هناك 35 مدرسة يابانية دخلت الخدمة.