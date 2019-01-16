"الإصلاح الزراعي" يستعيد 44 مليون جنيه إيرادات أراضي أملاك الدولة بقنا

القاهرة- أ ش أ:

قال مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الدكتور حسن الفولي، إنه تمت الموافقة على استرداد قيمة 44 مليون جنيه لصالح حساب الإصلاح الزراعي بخزانة الدولة بوزارة المالية، والاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة ومحافظة قنا لحصر وربط وتحصيل إيرادات أملاك الدولة الخاصة لصالح الإصلاح الزراعي، والدفع الإلكتروني لحسابها بوزارة المالية، وكذلك الموافقة على توفير مساحات لمشروعات النفع العام ودفع قيمتها طبقا لتقدير اللجنة العليا لتقنين أراضي الدولة.

جاء ذلك في إطار زيارة مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلى محافظة قنا، حيث عقد لقاء مع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا.

وأضاف الفولي - في تصريح له اليوم - إن ذلك تم بناء على التنسيق بين الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، لتنفيذ توصية الجمعية العمومية للفتوى والتشريع.