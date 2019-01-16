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مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية

11:34 ص الأربعاء 16 يناير 2019
مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية

أرشيفية

القاهرة- أ ش أ:

بدأ مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لبحث عدد من الملفات السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية.

ويناقش المجلس، خلال اجتماعه، عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات المختلفة بعدد من المحافظات.

كما يتابع المجلس ما تم بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مظلة الضمان الاجتماعي وملفات تطوير قطاعي الصحة والتعليم والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وذوى القدرات الخاصة وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام.

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Asha
مجلس الوزراء الملفات السياسية مصطفى مدبولي المجتمعات العمرانية القرارات الوزارية
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