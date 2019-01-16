"مطابق للتسريبات".. طلاب أولى ثانوي: "امتحان الجغرافيا سهل"

كتبت- ياسمين محمد:

انتهى طلاب الصف الأول الثانوي، من أداء امتحان الجغرافيا، مؤكدين أنه جاء مطابقا لما جرى تسريبه على صفحات التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء.

وقال عدد من طلاب مدرسة المبتديان الرسمية للغات، إن الامتحان كان سهلا ومن الكتاب المدرسي.

وقالت الطالبة نور سامي، إن الامتحان سهل ومن الكتاب المدرسي ولا داعي لتسريبه: "إحنا معانا الكتاب هنبص ليه للتسريبات أنا عن نفسي عايزة أتدرب علشان آخر السنة".

وأضافت الطالبة نرمين محمد: "فيه طلبة كانوا كاتبين الإجابات على غلاف الكتاب ونقلوها"، مؤكدة أن الامتحان سهل ولا يحتاج كل هذه الضجة.

وأوضح مجموعة من طلاب مدرسة الخديو إسماعيل الثانوية بنين، أنهم اطلعوا على أسئلة وإجابات الامتحان منذ أمس.

وأبدى عدد من الطلاب، على صفحات التواصل الاجتماعي انزعاجهم من تسريب امتحان الصف الأول الثانوي خاصة أنه امتحان تجريبي ليس عليه درجات.

وبدأ بعض الطلاب يوجهون نصائح لزملائهم بعدم النظر في التسريبات، حتى لا يفقدوا فرصة التدريب.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الأربعاء، التجريبي مادة الجغرافيا، بإجمالي عدد 581355 طالبا وطالبة.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن محاولات التسريب تهدف إلى إحداث بلبلة، ويحاول لعض معلمي الدروس الخصوصية كسب "بنط" على الوزارة.

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