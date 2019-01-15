"تدخل الإمام والوزير".. انتهاء أزمة بطلي "الحُضن" بجامعة المنصورة -تسلسل زمني

كتب- محمد قاسم:

بعد أقل من أسبوعين؛ انتهت أزمة بطلي فيديو "حُضن المنصورة" حيث ألغت جامعة المنصورة اليوم قرار فصل طالب الحقوق عامين بعد يوم من قرار جامعة الأزهر أيضًا، إلغاء الفصل النهائي للطالبة التي شاركت في الواقعة.

ويرصد "مصراوي"، في تسلسل زمني الأزمة من تداول الفيديو حتى تخفيف العقوبة على الطالبين.

وفي 2 يناير، كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع الفيديو ظهر فيه طالب بكلية الحقوق جامعة المنصورة يحتضن الطالبة بعد أن أهداها الورود في حرم الجامعة.

إحالة للتأديب

في ذات اليوم، أعلنت جامعة المنصورة، أن الطالب يدعى "محمود. ر" مقيد بالفرقة الأولى بكلية الحقوق فيما تنتمي الطالبة لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر وتدعى "إسراء.م"، وقررت إحالة الطالب لمجلس التأديب لخروجه عن القيم الجامعية، فيها أرسلت تقريرًا بشأن الطالبة لجامعة الأزهر.

وبحسب بيان الجامعة، قال الطالب إن ما فعله مجرد احتفال صغير لصديقته بمناسبة عيد ميلادها.

في اليوم التالي، قرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إحالة طالبة كلية اللغة عربية بفرع المنصورة لمجلس تأديب، وقال: "ما فعلته الطالبة يعد خروجا عن كافة القيم الأزهرية والمجتمعية والجامعية".

فصل نهائي الفتاة

في 13 يناير، قررت جامعة الأزهر، فصل طالبة كلية اللغة العربية- فرع الجامعة بالمنصورة، صاحبة واقعة الحضن بالجامعة نهائياً، بعد التحقيق معها في مجلس التأديب.

تدخل الإمام

في 14 يناير، طلب الإمام الدكتور شيخ الأزهر أحمد الطيب، من مجلس تأديب الجامعة إعادة النظر في عقوبة الطرد مراعاة "لحداثة سن الطالبة ومستقبلها التعليمي" مطالبا المجلس بـ"أن يقوم بواجب النصح والإرشاد قبل اللجوء لفرض العقوبات".

الأزهر يتراجع والطالب يتعرض للفصل

بعد ساعات قليلة من تدخل شيخ الأزهر، قرر مجلس التأديب الأعلى للطلاب بجامعة الأزهر في جلسة طارئة، إلغاء قرار الفصل النهائى لطالبة المنصورة، وتخفيف عقوبتها بالاكتفاء بحرمانها من دخول امتحانات الفصل الدراسى الأول لهذا العام فقط حرصًا على مستقبلها التعليمي.



بينما كان مجلس التأديب بكلية الحقوق بجامعة المنصورة، قد قرر فصل الطالب صاحب الواقعة لمدة عامين دراسيين، نظرا لخروجه عن الأعراف والقيم والمبادئ الجامعية.

الوزير يتدخل أسوة بالإمام

في ذات اليوم أيضًا، تعهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، بالتدخل لدى جامعة المنصورة من أجل تخفيف العقوبة على طالب الحقوق وذلك حرصا على مستقبله أسوة بما حدث للطالبة.

الطالب يستأنف والجامعة تخفف العقوبة

صباح اليوم الثلاثاء، قدم الطالب محمود، بالفرقة الأولى بكلية الحقوق جامعة المنصورة، بطلب لاستئناف قرار فصله من الجامعة لعامين دراسيين.

وبعد تدخل وزير التعليم العالي، قرر مجلس التأديب الأعلى بجامعة المنصورة في جلسة طارئة مساء اليوم الثلاثاء، تخفيف العقوبة على الطالب والاقتصار فقط على حرمانه من دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي، انطلاقًا من الحرص على مستقبله، وتقديرًا لحداثة سنه، وعدم درايته باللوائح الجامعية.